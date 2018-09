Komma Wörgl feiert bunte Eröffnung

16.09.2018, 14:25 Uhr

Nach zweimonatiger Sommerpause mit Umbau ist das Komma nun rauch- und barrierefrei und verfügt über eine dritte Bühne.

WÖRGL (bfl). Mit einer dritten Bühne und in neuem, buntem Gewand präsentierte sich das VZ Komma am Donnerstag, den 13. September bei der Eröffnungsfeier der Öffentlichkeit.Das Veranstaltungszentrum darf sich nach einem zweimonatigen Umbau nun rauch- und barrierefrei nennen.Geschäftsführer Luggi Ascher konnte unter den Ehrengästen unter anderem Bürgermeisterin Hedi Wechner, NR Carmen Schimanek sowie NR Christian Kovacevic begrüßen. Nach dem Umbau hat das Komma dank dem Künstler Robert Lechner, der die Außenfassade neu gestaltete, ein neues Gewand bekommen. Große Änderungen gibt es aber auch im Bereich der Gastronomie, da nun auch die Stage Bar regelmäßig geöffnet hat. Zudem gibt es einen zusätzlichen Lieferanteneingang, während die Erhebung der Eintrittsgebühren für Besucher nun direkt vor den Eingängen zu den Bühnen stattfinden wird. "Unser Ziel ist es, dass wir ein Treffpunkt für die Szene in Wörgl werden", sagte Werner Wieden (Stage Bar).Raucher finden in Zukunft vor dem Gebäude in einer "Lounge" mit Palettenmöbeln Platz. Darüber hinaus zieren nun Holzfiguren des Künstlers Rudi Schwarz das Innere rund um die neue, dritte Stage Bar.Bgm Hedi Wechner bezeichnete in ihren Grußworten das Budget für den Umbau als ein "Gummiband". "Es hat schon ein paar Adaptierungen gegeben", so Wechner. Vizebürgermeister Mario Wiechenthaler Lobte indes den zügigen Umbau in der zweimonatigen Sommerpause. "Ich hoffe, dass das Komma das bleibt, was es ist: der Kulturtempel und das Kulturcafe der Stadt Wörgl", so Wiechenthalter.