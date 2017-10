Schulleiter hielten Eröffnungskonferenz in Kirchbichl

07.10.2017, 15:00 Uhr

„Da diese Beförderung heuer erstmals nicht mehr im Bezirk durchgeführt wurde, blieb sie vielen Kollegen im Bezirk auch unbekannt“, erklärte Egger. Sie bedankte sich für die hervorragende und engagierte Arbeit der Schulleiter, von denen demnächst einige den beruflichen Ruhestand antreten werden.

Barbara Steiner, VS KundlChristine Kitzbichler, VS NiederndorfAdelheid Eberl, Sonderschule WörglAnna Gräber, NMS SöllHermann Ortner, VS EllmauHubert Kronberger, NMS Wörgl IIJörg Mauersberg, VS InneralpbachIsabella Mölk, VS Wörgl IMonika Stubenvoll, Sonderschule MariatalSimon Klingler, VS NiederauWaltraud Strubreither, VS OberlangkampfenElisabeth Thurner, Polytechnische Schule BrixleggElisabeth Wöll, VS RadfeldHubert Praschberger, NMS NiederndorfNicht anwesend war Helmut MüllerMit dem Titel „Schulrat“ wurden ausgezeichnet:Monika Lang, VS OberlangkampfenPeter Koller, NMS SöllInge Pierzinger, NMS Kundl