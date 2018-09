Über 3.000 Besucher beim Kufsteiner Almabtrieb

24.09.2018, 18:27 Uhr

Die Schwoicher Bauern kehrten mit ihren Kühen von ihren Almen aus dem Kaisertal zurück. Die "Alminger" marschierten Richtung Festung und Oberen Stadtplatz.

Die Tradition wird gelebt, nach dem Almabtrieb wird auf den heimatlichen Bauernhöfen gefeiert. In der Stadt waren weit über 3.000 Besucher, über den ganzen Tag werden es beim Fest der Bäuerinnen von Schwoich und Kufstein wohl an die 5.000 gewesen sein. Starkes Kulturprogramm mit Musik, Ausstellern und Kulinarischen Schmankerl (eigene Fotoserie folgt). Hier die Bilder vom Aufstecken bis hin zum Marsch in die begeisternde Menschenmenge.