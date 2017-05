Finalday im Basketball

15.05.2017, 08:26 Uhr

Vier aus sechs Spielen gewann der SVO Innsbruck. Wörgl ist Vizemeister bei den mu14.

Die Leitgebhalle in Innsbruck stand am Samstag, 13. Mai ganz im Zeichen des Basketball Final Day. Um 10:15 Uhr starteten die Spiele, veranstaltet vom Tiroler Basketball Verein. Fünf Finalspiele und ein Freundschaftsspiel wurden ausgetragen. Das letzte Spiel ermittelte in der Westliga den Meister.Im zweiten Spiel des Tages standen sich die mu14 Teams der SVO Innsbruck und die TS Wörgl Spartans gegenüber. Während das erste Viertel noch ausgeglichen war und mit 25:17 Punkten für die Innsbruck gewertet wurde, sah es in den restlichen anders aus. Obwohl die Spartans hart kämpften marschierten die SVOler durch. Am Ende gewannen die Innsbrucker mit 105:45 und sind somit Tiroler Meister im Basketball mu14. Die Wörgler konnten sich über den Vizemeister-Titel freuen.In den restlichen Partien konnte der Burschen und der Herren konnte jeweils der SVO den Titel holen. Bei den Mädchen gewannen die Diamonds aus Kirchberg.