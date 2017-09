Rote Nasen Lauf der Wörgl Warriors

26.09.2017, 11:52 Uhr

Insgesamt kamen beim Wörgler Rote Nasenlauf 476 Kilometer und eine Startgeldsumme von 521 Euro zusammen, die gespendet werden. Wie viel am Ende genau an freiwilligen Mehrspenden etc. zusammengekommen sind, war bei Redaktionsschluss noch nicht festzustellen.