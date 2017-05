Sonne statt Schneefall beim 2. TRI-X-Triathlon in Kufstein

02.05.2017, 10:53 Uhr

Sportlich ging es am Samstag, den 29. April 2017 in Kufstein beim 2. TRI-X-Triathlon her. Trotz anfangs kühler Temperaturen lockte der erste Triathlon der Saison 130 Teilnehmer in die Festungsstadt.

Die Schwimmbewerbe für alle Altersklassen ab 1999 und älter und die Staffel wurden im Kufsteiner Freischwimmbad auf der 50 Meter Bahn durchgeführt. Den Sprung ins kühle Nass musste niemand scheuen, denn das Wasser konnte auf angenehme 21 Grad aufgeheizt werden. Die traumhafte Kulisse der grünen Innpromenade fungierte während des Wettkampfes als zentrale Anlaufstelle für die Wechsel zwischen den Disziplinen. So bot sich auf dem Gelände des Eislaufplatzes ein nicht alltägliches Bild voller Athleten samt ihrer Neoprenanzüge, Rennräder und Laufschuhe. Nach dem Schwimmen ging es mit dem Rad bis zum Zementwerk Kirchbichl und über Langkampfen retour zur Wechselzone. Die anschließende Laufstrecke führte wie die Raddistanz aber auf der gegenüberliegenden Seite am Inn entlang über Endach Richtung Langkampfen und wieder zurück zum Ziel.

Als rennmitentscheidend stellten sich auch die Wechselzeiten bei der Eishalle heraus. So einige Vorsprünge wurden dort verspielt, aber auch immense Aufholjagden prägten die „Boxenstopps“. Im Starterfeld fanden sich so einige namhafte Athleten wie die ÖTRV-Kaderathletin Therese Feuersinger, die bei den Europameisterschaften mitmischt und beim Tri-X-Triathlon als Siegerin hervorging. Bei den Männern durfte sich Staatsmeister Albuin Schwarz über den Gesamtsieg freuen. Auch ÖTRV-Gesamtsieger Simon Freisinger und Alexander Edenstrasser, der dieses Jahr den IRONMAN Austria in Kärnten bestreiten wird, ließen sich den Saisonstart in Kufstein nicht entgehen.