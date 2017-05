Sanierungsarbeiten: L 130 Luscha Straße halbseitig gesperrt

11.05.2017, 14:24 Uhr

Bei den Asphaltierungsarbeiten muss kurzfristig eine Totalsperre eingerichtet werden.

In der Ortschaft Leppen in Eisenkappel - Vellach beginnen am Montag Sanierungsarbeiten auf der L 130 Luscha Straße. Bei Kilometer 19,5 bis 20,6 soll an der Keber- und Mallebrücke sowie an der Fahrbahn gearbeitet werden. Während der Bauarbeiten wird eine halbseitige Sperre mit Geschwindigkeits-Begrenzung eingerichtet. Während der Asphaltierungsarbeiten muss kurzfristig eine Totalsperre eingerichtet werden, die frühzeitig bekannt gegeben wird. Die betroffenen Anrainer werden durch die Gemeinde Eisenkappel- Vellach verständigt. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Juli 2017 abgeschlossen sein. In das Bauvorhaben werden 346.000 Euro investiert.