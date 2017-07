Gewinne 3x2 Tickets für "Saschas Travestie & Friends" am 18. August in Tulln im Circus Pikard

20.07.2017, 16:08 Uhr

Mit ihrer Faszination des Außergewöhnlichen schaffen Sascha, Christian und das gesamte Team mit ihren blitzschnellen Verwandlungen, eigenen Interpretationen der Glamour und Glitzerwelt der nationalen und internationalen Stars, stets am Puls der Zeit, mit ihrem Feuer, ihrer persönlichen Note das Publikum in den Bann zu ziehen. Gemeinsam mit den Freunden von Circus Pikard wird es ein abwechslungsreicher und faszinierender Abend.Tickets können bei Sascha Rier unter 0676 750 18 98 oder bei der Kassa von Circus Pikard in Tulln gekauft werden.Preis pro Ticket € 25,–