Landeshauptmann Stelzer: „Oberösterreich muss Heimat bleiben!“

05.05.2018, 12:54 Uhr

OÖ. Ganz im Zeichen der Heimat Oberösterreich stand die Rede von Landeshauptmann Thomas Stelzer beim Florian-Empfang am 4. Mai.

Florian Empfang erstmals in Bruckner Uni

„Wer sich Heimat wünscht, ist nicht von gestern, sondern sucht Orientierung. Je schneller sich die Welt um uns dreht, desto größer wird der Wunsch nach Heimat“, sagte Stelzer gestern während seiner Rede am Festtag des oberösterreichischen Landespatrons. Der Landeshauptmann thematisierte aktuelle gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen betonte bei allem Fortschritt aber auch das Festhalten an traditionellen Werten: „Oberösterreich muss sich weiterentwickeln. Aber Oberösterreich soll auch Heimat bleiben.“Wurde der Florian Empfang traditionell im Linzer Landhaus gefeiert, so hat man die Feierlichkeiten am Florianitag heuer erstmals in die Anton Bruckner Privatuniversität verlegt. Nicht fehlen durften natürlich die St. Florianer Sängerknaben und allerlei Prominenz aus Wirtschaft, Kultur und Politik.