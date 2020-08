Was wird bleiben

von meinem Leben, von allen Mühen,

die ich mir gab?

Was wird bleiben

von meinem Streben, wird alles sinken

leise ins Grab?

Was wird bleiben

von all den Stunden,von den Sekunden,

was soll ich tun?

Wer liebt, bleibt in Gott

und Gott bleibt in ihm--will wohnen bei dir:

Beherberge ihn!.......................E.Otter