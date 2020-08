ZAMS (sica). Das 25. Jubiläum des Krampustreffen in Zams findet heuer nicht statt. Die Krampusrunde Zams hat aufgrund der unsicheren Aussichten die Veranstaltung abgesagt.

Viel Rauch, viel Feuer, eine gute Show: Darauf müssen Fans heuer leider verzichten.

Jubiläum verschoben

Fans des höllischen Treibens durch das Dorf und der Shows am Venetparkplatz werden es bereits befürchtet haben - Das 25. Jubiläum des Krampustreffen in Zams findet heuer nicht statt. "Auf Grund der derzeitigen Situation und den unsicheren Aussichten bezüglich Veranstaltungen, müssen wir unseren Krampuslauf 2020 absagen. Wir hoffen, dass wir den 25. Krampuslauf nächstes Jahr nachholen können!", so die Krampusrunde Zams.

Fulminante Show-Acts mit dicht gedrängtem Zuschauerbereich wird es dieses Jahr nicht geben.

Tausende Zuseher und hunderte Krampusse von Gruppen aus Österreich, Bayern und Südtirol waren in den vergangenen Jahren zu Gast. Heuer müssen sie auf den Umzug, spektakuläre Show-Acts und anschließende After-Show Party in Zams verzichten.

Krampustreffen in Kappl ebenfalls abgesagt

Auch der Krampusverein Kappl hatte bereits die Organisation des Krampustreffens aufgenommen, das für 13. November geplant gewesen wäre. Aufgrund der geltenden Covid-Auflagen haben sich auch die Kappler Krampusse dazu entschieden, die Veranstaltung abzusagen.

