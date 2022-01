ZAMS. Heuer findet die Vorstellung des ORG Zams coronabedingt wieder online statt. Am 14. Jänner können Interessierte virtuell Informationen bekommen.

ORG Zams – das Gymnasium für Burschen und Mädchen

Das ORG Zams (Oberstufenrealgymnasium der Barmherzigen Schwestern in

Zams) „öffnet“ am Freitag, dem 14. Jänner 2022 von 14:00 bis 17:00 Uhr seine Türen für einen Informationsnachmittag in digitaler Form. Ausgehend von der Homepage der Schule informieren Professor*innen über das Bildungsangebot des ORG Zams. Selbstverständlich ist es auch möglich, über Videochats Fragen zu stellen und sich noch näher zu informieren. Ebenfalls ist ein digitaler Blick in das Schulgebäude möglich.

Am 14. Jänner "öffnet" das ORG Zams virtuelle für Interessierte seine Türen.

Foto: ORG Zams

hochgeladen von Carolin Siegele

Zwei Ausbildungsschwerpunkte

Das ORG Zams führt die Schüler*innen in vier Jahren zur AHS-Matura. Die zwei Ausbildungsschwerpunkte – Musik Aktiv und MedizinischSozial – unterstützen und fördern die Begabungen und Interessen der Schüler*innen. Das ORG Zams ist für alle Schüler*innen nach der Mittelschule oder Gymnasium Unterstufe geeignet. Bei Bedarf bieten wir auch für externe Schüler*innen die Möglichkeit an, ein Mittagessen im Internat zu bekommen. Sollte darüber hinaus ein Internatsplatz benötigt werden, steht dieser im Internat der Barmherzigen Schwestern zur Verfügung. Absolvent*innen des ORG Zams sind unter anderem in sozialen,

pädagogischen, medizinischen, künstlerischen, juristischen Berufen oder in Bereichen der Verwaltung sehr begehrt.

Anmeldung und Information

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Weitere Informationen erhält man unter www.org-zams.at oder unter der Telefonnummer 05442/62870-51.

Mit Spezialwissen fit für die Zukunft

Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck