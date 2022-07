Interhome ist ein führender Anbieter von Ferienhäusern und -wohnungen und mit Service-Büros in ganz Europa vertreten. Zwei dieser Service-Büros gibts in Österreich, wovon sich eines mit jenem in Kappl in Tirol findet.

KAPPL. (lisi). Als eine der Stärken definiert Interhome die Nähe zum Gast als auch zum Vermieter. 890.000 Gäste zählt das Schweizer Unternehmen pro Jahr, das sind 244.00 Buchungen der insgesamt rund 35.000 betreuten Ferienwohnungen und -häuser weltweit. In ganz Europa gibt es bereits rund 100 solcher LSO´s (Local Service Offices), in Tirol gibt es mit Kappl nur eines. Die Dame, die das Service-Büro vor Ort betreut ist Lena Unterkircher - sie ist gleichzeitig Ansprechperson für Vermieter einer Ferienimmobilie als auch für Gäste. Für Vermieter ist sie fortan die Ansprechperson vor Ort bei Fragen wie der Reinigung, der Schlüsselübergabe oder dem Vertragsabschluss. Nach Wunsch können auch professionelle Fotos oder Texte angeboten werden, selbstverständlich ist die Kernaufgabe die Vermarktung. "Neben der professionellen Vermarktung aller uns anvertrauter Ferienimmobilien ist das Eingehen auf die Bedürfnisse, die persönliche Ansprache und der Service, den wir jedem Vermieter bieten, ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und Voraussetzung für eine erfolgreiche Partnerschaft", bekräftigt auch Erich Mayregger, der Geschäftsführer von Interhome Österreich. Geplant ist in weiterer Folge ein "Full-Service" für die Vermieter - je nach Wunsch können wie erwähnt auch ergänzende Dienstleistungen über Interhome angeboten werden. Das Unternehmen gibt es seit 1965, im Paznaun werden derzeit sieben Objekte betreut. "Das Ganze sollte natürlich wachsen", erklären Lena Unterkircher und Erich Mayregger und: "Daher suchen wir auch Mitarbeiter, wir möchten auch Arbeitgeber für die Region werden." Bei Interesse von Vermieterseite erfolgt nach einer ersten Besichtigung die gemeinsame Preisgestaltung - geöffnet ist das Service-Büro derzeit von Montag bis Freitag von 9-17 Uhr (in weiterer Folge sind auch Öffnungstage während der An- und Abreisetage am Wochenende geplant). Musikalisch umrahmte die feierliche Eröffnung Galtür Syndikat - auch für Speis und Trank war den ganzen Tag über bestens gesorgt.