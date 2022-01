ZAMS. Am ORG Zams läuft der Französisch Unterricht spielerisch ab und ermöglicht dadurch ein angstbefreites Lernen und in einer vertrauten Gemeinschaft zu arbeiten.

Französische Sprache - Schwere Kost?

Die französische Sprache ist wunderschön und öffnet viele Türen: Zu Menschen, in eine berühmte Kultur, zu kulinarischen Genüssen von Weltruf, mitten rein in den Zauber der französischen Filme und Chansons ... Allerdings hat sie den Ruf, schwer erlernbar zu sein, mit Pauken von Vokabeln und Büffeln von Grammatik, bis der Kopf rauch. Aber das muss nicht so sein, wie die SchülerInnen der Klassen 7C und 8B am ORG Zams betonen:



"Der Unterricht macht Spaß und man lernt auch sehr viel. Man kann so lange nachfragen, bis man alles verstanden hat und es wird nie langweilig, man kommt gut mit und es wird fair benotet."

SchülerInnen des ORG Zams erlernen spielerisch die französische Sprache und die Kultur des Landes.

Foto: ORG Zams

hochgeladen von Carolin Siegele

"Vieles läuft bei uns auch spielerisch ab: Bingo, Tafelfußball und Memory - da macht Zahlen lernen, Vokabeln wiederholen und Verformen einprägen gleich mehr Spaß, und der Einbau von französischen Liedern und Filmen (Ausschnitte) lässt den Unterricht lebendig werden.", ist sich Direktor Christian Ladner sicher. Direktor Ladner ist besonders wichtig, dass der Unterricht von dem guten Gefühl begleitet und gefördert wird, in einer vertrauten Gemeinschaft zu arbeiten. Wie es den Grundsätzen und Idealen am ORG Zams entspricht, gilt auch hier: Gut lernen geschieht in einer Angst befreiten Umgebung, in feiner Atmosphäre und auf der Basis des respektvollen und zugeneigten Umgangs miteinander! Mag. Eva Dworschak:



„Es macht mir große Freude, die französische Sprache und Kultur zu vermitteln, SchülerInnen in ihrem Lernprozess zu unterstützen, ihre Fortschritte zu sehen – wenn sie in unsere Schule kommen, können sie kaum ein französisches Wort, wenn sie sie verlassen, plaudern sie frisch und fröhlich drauf los.“

Mit Spezialwissen fit für die Zukunft

Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck