GALTÜR. (lisi). Die Hochgallmigger Künstlerin Martha Orgler stellt derzeit im Galtürer Alpinarium aus. In ihrer Fotoausstellung wird der Rohstoff Holz in seinen verschiedensten Facetten zum Hauptmotiv. Auch musikalisch blieb man bei der Vernissage dem Motto treu.

Holz in allen Facetten

Bäume mit markanten Baumstämmen, Holzzäune, Holzleggen oder Baumwurzeln. Kaum ein Rohstoff kommt in der Natur in solch vielfältiger Weise vor wie Holz. Und auch in verbauter Form erweckt Holz das Interesse von Martha Orgler. Nach einer Ausstellung im Vorjahr in der „Kimm Eini-Galerie“ in Landeck, in der Impressionen aus aller Welt gezeigt wurden, folgte nun eine thematisch abweichende Zweitauflage. Die Begrüßung nahm Helmut Pöll vor: „Sie hat einen eigenen Stil und einen eigenen Blick auf die Natur und Holz.“ Die Laudatorin Ines Fellinger ergänzte: „Martha lebt für die Kultur, das Brauchtum und die Tradition.“ Dem stimmt Orgler selbst zu: „Beim Thema Holz, da kribbelt es einfach bei mir.“ Das Thema spiegelt sich sogar in den selbstgemachten Bilderrahmen auf alten Heinzen (oder Fenstern) wider. Entstanden sind die Bilder, die Baumstämme, Holzlagerungen im Sägewerk, alte Bauernhäuser uvm. zeigen in den letzten Jahren.

„Mehr Zeit für die Fotografie“

Die verheiratete Mutter dreier erwachsener Kinder verspürte schon länger eine Leidenschaft zum Fotografieren. Neben ihrem Beruf als Assistenzkraft im Kindergarten sowie der Landwirtschaft fehlte aber die Zeit. „Seit die Kinder aus dem Haus sind und die Landwirtschaft auf Ponyhaltung umgestellt wurde, habe ich mehr Zeit für mich und die Fotografie“, erzählt die gebürtige Ischglerin. Passenderweise umrahmte die Ausstellung das „Holzbläserensemble“ mit Isabell und Bernadette Pöll musikalisch. Martha Orgler hat neben dem Fotografieren noch eine zweite Leidenschaft: Das Sammeln von Postkarten. Auch solche werden gezeigt - die Ausstellung ist noch bis zum 15. Februar 2022 zu besichtigen, jeweils von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.