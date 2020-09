ZAMS. Der SV Zams Tennis war Gastgeber der Tiroler Tennis Nachwuchsmeisterschaften der Klassen U12 bis U18.

Perfektes Wetter und Kulisse

Am vergangenen Wochenende war auf der Anlage des SV Zams Tennis die Tenniselite Tirols in den Nachwuchsklassen der 12- bis 18-Jährigen im Einsatz. Die besten Spieler/innen des Landes zeigten bei perfektem Wetter und toller Kulisse hochkarätiges Tennis und kämpften um die begehrten Titel. Als ausgezeichneter Gastgeber präsentierte sich dabei einmal mehr der SV Zams Tennis rund um Obmann und Turnierleiter Benedikt Lentsch.

U12-Tiroler Meisterin Anna Pircher (Mitte) mit TTV-Präsident Walter Seidenbusch (l.) und SV Zams Tennis Obmann Benedikt Lentsch.

Foto: Hannes König

hochgeladen von Othmar Kolp

Heimsieg für Pircher

Die regionale Tennishoffnung Anna Pircher (SV Zams Tennis) setzte sich als 10-Jährige in der Klasse U12 souverän die Krone auf und verlor im gesamten Turnierverlauf nur drei Games. Dem nicht genug holte Pircher auf ihrer Heimanlage zusammen mit Celina Ennemoser (SV Längenfeld) das Double und kürte sich in der Klasse U14 zur Doppelmeisterin. Lea Grüner (SV Zams Tennis) nutzte ebenfalls den Heimvorteil aus und holte sich sowohl im Single als auch im Doppel den starken dritten Platz in der Klasse U16.

Anna Pircher vom SV Zams Tennis holte den Heimsieg.

Foto: Julian Wiederin

hochgeladen von Othmar Kolp

Werbung für den Tennissport

An den vier Turniertagen (Donnerstag bis Sonntag) schlugen über 70 (!) Nachwuchstalente bei den Meisterschaften in Zams auf. "Wir sahen ein tolles, hochklassiges Turnier und gratulieren allen Titelträgerinnen und Titelträger herzlich, die sich bei uns in Zams zum Tiroler Meister kürten“, meinte Obmann Lentsch. Die fairen Wettkämpfe gepaart mit den optimalen Rahmenbedingungen verliehen dem Turnier Ausnahmestatus und waren beste Werbung für den regionalen Tennissport.

Walter Seidenbusch, Lea Grüner (SV Zams), Lea Erenda, Sara Erenda (beide TK IEV) und Benedikt Lentsch (v.l.).

Foto: Hannes König

hochgeladen von Othmar Kolp

Ergebnisse Tiroler Meisterschaften 2020 Jugend U12/U14/U16/U18

Mädchen U12 Einzel

Anna Pircher (SV Zams) Celina Ennemoser (SV Längenfeld) Marie Schuler (USV Ötz) , Theresa Holaus (TC Ried-Kaltenbrunn)

Mädchen U14 Einzel

Lara Rundl (TC Pitztal) Julia Moser (TC Brixlegg) Coleen Binder (TC Kundl) , Valentina Autengruber (TC Brixlegg)

Mädchen U16 Einzel

Anna-Lena Ebster (TC Schwaz) Lea Erenda (TSV Hall) Alina Rundl (TC Pitztal) , Lea Grüner (SV Zams)

Mädchen U18 Einzel

Sara Erenda (TK IEV) Sophia Wurm (TC Brixlegg) Julie Riedel (TC Leermoos) , Tamara Stokanovic (USV Ötz)

Burschen U12 Einzel

Valentin Klaunzner (SV Silz) Simon Ritter (TC Kufstein) Lorenz Rovagnati (TC Götzens) , Lucas Hörhager (TC Schwaz)

Burschen U14 Einzel

Simon Gruber (TC Finkenberg) Simon Hofherr (TC Hall-Schönegg) Maurice Noel Werhonik (TC Kitzbühel) , Elias Spielmann (TC Pfaffenhofen)

Burschen U16 Einzel

Felix Obermair (TC Fügen) Christoph Oberhammer (TC Kufstein) Tobias Jesacher (TC Oberndorf) , David Zach (TI Innsbruck)

Mädchen U14 Doppel

Anna Pircher / Celina Ennemoser Marie Schuler / Viktoria Soier Olivia Hofer / Valentina Autengruber

Mädchen U18 Doppel

Lea Erenda / Sara Erenda Alina Rundl / Lara Rundl Sophia Kuen / Lea Grüner

Burschen U12 Doppel

Valentin Klaunzner / Simon Ritter Lucas Hörhager / Lorenz Rovagnati Jonas Hoch / Finn Oberladstätter , Lorenz Stadler / Alessandro Djukanovic

Burschen U14 Doppel

Elias Spielmann / Maurice Noel Werhonik Peter Kieslinger / Simon Gruber Adrian Lintner / Ben Schnitzer , Johannes Rittmannsberger / Simon Hofherr

Burschen U16 Doppel

Tobias Jesacher / Marco Hörl Christoph Oberhammer / Felix Obermair Jonas Klaunzner / Johannes Klaunzner

Strahlende Sieger beim 23. Luzian Bouviercup

Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck