Steuerberatung Frötscher-Pregenzer feiert

07.09.2018, 17:25 Uhr

Großzügige Erweiterung des Büroräume

LANDECK (hp) Ziemlich pünktlich zum 10-hährigen Jubiläum von Albrecht Pregenzer in der Steuerberatungskanzlei Heinz Frötscher, am Schulhausplatz wurde die Erweiterung und das Jubiläum gefeiert. Am Freitag den 7. September 2018 wurde die ausführenden Firmen geladen um mit dem Team die schönen und großzügigen Räumlichkeiten einzuweihen. Bei einer Einweihung darf natürlich der Pfarrer nicht fehlen. Martin Komarek, Stadtpfarrer und Nachbar nahm diese Einladung natürlich gerne an. Mit einer sehr schönen und herzhaften, persönlichen Ansprache wurden die Menschen und Räume gesegnet. Anschließend begrüßte Albrecht Pregenzer die Gäste offiziell und natürlich auch die Mitarbeiter. In kurzen Sätzen hielt er noch einmal Rückschau auf den doch beträchtlichen Umbau und dankte den ausführenden Firmen und besonders seinen Mitarbeitern herzlich. War es doch nicht immer einfach während der Umbauphase die notwendigen Arbeiten zu verrichten. Das freute die Mitarbeiter natürlich sehr, ebenso den Kanzleipartner Martin Frötscher. Das Gebäude wurde ja um ein ganzes Stockwerk erweitert. Dort befinden sich neben modernen Beratungszimmern, Büros auch eine großzügige, sehr gut ausgestattete Küche, auch ein Raum für Pausen und einen Balkon. Nach dem offiziellen Akt wurde von den Mitarbeitern den Gästen köstlicher Schweinebraten mit Sauerkraut und Knödel gereicht. Mit von der Partie war natürlich der Architekt Hannes Hotz, Norbert Gritsch, die Banker Martin Haslwanter, Roger Klimek und Armin Prantauer (alle RBO) Denise Lenfeld und Carina Neurauter ( Sparkasse Imst) Michael Jörg (Volksbank) Fensterfachmann Silvio Öttl, Martin und Stefan Hotz, Martin Huber, Elmar Jenewein ( Fliesen) und Stefan Eberharter (Fa. Werner Bouvier) Firmengründer Heinz Frötscher mit Gattin Wally und Tochter Eva mit Gustav und Sohn Anton.