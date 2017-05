KH Zams: Informationsabend für werdende Eltern

ZAMS. Am 23. Mai 2017 findet am a.ö. Krankenhaus St. Vinzenz der Barmherzigen Schwestern in Zams der nächste Informationsabend für werdende Eltern zu den Themen: Schwangerschaft, Geburt, Entbindung im Wasser, Schmerzbehandlung während der Geburt,ambulante Geburt und Betreuung im Wochenbett statt.Für persönliche Fragen stehen Ihnen das Team der Abteilung f. Geburtshilfe gerne zur Verfügung.Beginn: 19:00h im Medienraum des Krankenhauses St. VinzenzAnmeldung erwünscht unter: infoabend@gmx.at oder online auf www.khzams.at