Kunst und Handwerk beleben das Quellalpin

02.05.2018, 17:00 Uhr

Das Quellalpin Kaunertal steht mit seiner Nähe und Verbundenheit zum Naturpark Kaunergrat und zur Gletscherregion für pure Wohlfühlmomente. Im Innenbereich setzen die Verantwortlichen jetzt auf neue Impulse und anspruchsvolles Kunsthandwerk von Marlene Partl.

Kunsthandwerk mit regionalem Bezug

FEICHTEN. Die klare Architektur des Gebäudes besticht inmitten der kraftvollen Berglandschaft – die Wahl der verwendeten Materialien verweist auf die natürlichen Schätze der Region. An die Philosophie dieser ursprünglichen Harmonie, die mit Holz, Granit, Heu sichtbar markant das Ambiente prägt, knüpft die künstlerisch-dekorative Innengestaltung an. Schwimmbad-, Sauna-, Bistrobereiche und Foyer bieten neben der klassisch gewählten Ausstattung neue optische Reize, die zur entspannten Atmosphäre im Quellalpin beitragen.Marlene Partl, die sich dem Kunsthandwerk aus natürlichen Materialien und der floralen Malerei widmet, setzt im gesamten Haus lebendige Akzente. Die Kunsthandwerkerin aus Fließ hat sich ursprünglich auf das Filzen spezialisiert – ihre Tiertrophäen aus gefilzter Wolle sind ein Hingucker im Info-Büro und im Saunabereich. „Die Schönheit der Architektur ist im Quellalpin gegeben, aber die Räume müssen bespielt werden und dafür braucht es Eyecatcher“, meint Michaela Gasser-Mark, Geschäftsführerin Kaunertal Tourismus. Die Objekte der Kreativschaffenden sind exklusiv für das Quellalpin angefertigt – jedes Stück mit Bezug zur Region. Holz aus dem Gletscherstausee bildet den Stamm einer eindrucksvollen Leuchte im Ruhebereich der Sauna, Wolle von heimischen Schafen und Heu von umliegenden Wiesen verwendet Marlene Partl für ihre Arbeit. Das kreative Betätigungsfeld erstreckt sich auch auf die funktionellen Lösungen, die im Gebäude anfallen – die schalldämmenden Paneele zur Verbesserung der Akustik im Restaurant sind auf Anregung von Marlene Partl durch eine Oberländer Firma installiert worden, die Elemente aus heimischem Heu fertigt.

Stimmungsvolle Atmosphäre

Die einladenden Blickfänge ziehen sich durch alle Bereiche, die das Quellalpin zum angenehmen Aufenthalt bietet. Im Eingangsbereich heißt ein liebevoll dekorierter Baum willkommen, der Besuch im Restaurant lädt zum Essen, Trinken und Verweilen. Farben und Accessoires sind von Marlene Partl auf ein gemütliches und frisches Gesamtbild abgestimmt. Die Saunagäste erwartet im großzügigen Ruhebereich der weite Blick auf die eindrucksvolle Natur, die sich in den Materialien der kunstvollen Handwerksstücke spiegelt. Ein gekonntes Zusammenspiel, dass diesen Raum in eine Oase für alle Sinne verwandelt.Durch die saisonalen Jahresereignisse inspiriert, präsentieren sich die Impressionen in allen Bereichen des Hauses stimmungsvoll und einladend. Die Idee vom angenehmen Freizeiterlebnis vor alpiner Kulisse geht einher mit einer anregenden und optisch reizvoll gestalteten Atmosphäre. Den Ansprüchen der Gäste nach Entschleunigung, Auszeit und unbeschwertem Vergnügen soll ein Besuch im Quellalpin vielfältig und in hohem Maß entsprechen. Die Zusammenarbeit mit Marlene Partl empfindet Bürgermeister Josef Raich als Riesenglück: „Marlene identifiziert sich in ihrer Arbeit vollkommen mit der Ausrichtung des Hauses. Die Rückmeldungen beweisen, dass durch die dekorative Innengestaltung nun auch für ein Wohlbefinden des Auges gesorgt ist und somit ein wichtiger Teil des Gesamtkonzeptes erfüllt wird.“