Paznauner präsentierten hohe Qualität beim Braunvieh

13.05.2017, 17:19 Uhr

Familie Ganahl aus Ischgl war mit 17 Tieren, davon 11 Ia und 6 Ib, stärkste Ausstellerin.Die Gesamtsiegerin wurde gleichzeitig Gesamteuterreservesiegerin bei den Kühen und steht im Stall von Mario Zangerl (Ischgl). Hermann Huber (Galtür) besitzt die Gesamteutersiegerin, die gleichzeitig zur Gesamtreservesiegerin gewählt wurde. Die Gesamtkalbinnensiegerin gehört Emil Zangerle aus Kappl, Michael Rudigier aus Kappl-Hof kann sich über die Kalbinnenreservesiegerin freuen. Christian Walter zeigte eine Kuhfamilie, Stefan Zangerl aus Ischgl präsentierte eine Original Braunviehkalbin. Auch die Kleinsten waren mit ihren Kälbern im Ring.Landesobmann Thomas Schweigl, GO Emil Zangerl, BO Elmar Monz und Geschäftsführer Reinhard Winkler zeigten sich von der gezeigten Qualität begeistert. "Im Paznaun gibt es hervorragende Zuchtqualität", lobte LO Thomas Schweigl.Die weiteren Gruppensiegertiere:DL-Kühe über 60.000 Kg LL: Michael Rudigier (Kappl-Hof), Altkühe I: Anton Juen (Holdernach), Mittelkühe: Fam. Ganahl (Ischgl), Mittelkühe I: Michael Wolf (Ischgl), Jungkühe: Mario Zangerl (Ischgl), Jungkühe I: Hermann Huber (Galtür), Jungkühe II: Gernot Walter (Galtür), Erstlingskühe: Mario Zangerl (Ischgl), Erstlingskühe I: Fam. Ganahl (Ischgl), Erstlingskühe II: Andrea Maurer (Ischgl), Kalbinnen: Edwin Schweighofer (Perpat), Kalbinnen I: Emil Zangerle (Kappl), Kalbinnen II: Hubert Zangerl (See), Kalbinnen III: Thomas Huber (Galtür), Kalbinnen IV: Helmut Jehle (Ischgl), Kalbinnen V: Hermann Huber (Galtür), Jungkalbinnen: Fam. Ganahl (Ischgl), Jungkalbinnen I: Hubert Zangerl (See), Jungkalbinnen II: Michael Rudigier (Kappl-Hof), Jungkalbinnen III: Hermann Huber (Galtür).