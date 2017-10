Silberhochzeit zu dritt

08.10.2017, 00:18 Uhr

Inge (Monika Klien) und Heinz (Franz Sprenger) führen seit 25 Jahren eine sehr harmonische Ehe - zu dritt. Der Dritte im Bunde ist nämlich Onkel Karl (Peter Mathoy), der ihnen sein Haus geschenkt hat, bei ihnen wohnt und für jeden Spaß zu haben ist. Inge beklagt sich bei ihrer besten Freundin Marianne (Barbara Ladner) einen Tag vor der Feier über eine gewisse Langeweile in ihrer Ehe. Das hört Karl und überlegt sich eine besondere Überraschung für das Jubelpaar.Am Hochzeitstag kommen der Pfarrer (Albin Bonelli), sein Pfarrpraktikant Ferdinand (Mario Zangerl), Tante Veronika (Inge Schlatter), die Freunde Marianne und Ludwig (Alois Kolp) zur Feier, Sohn Martin (Johannes Bögl) serviert. Bevor der Pfarrer den Moral- und Treueorden für hervorragende Vorbildwirkung an das Ehepaar verleihen kann, taucht Ronny (Simon Waldner) auf, der scheinbar nichts mit der Familie zu tun hat - oder doch? Verwirrungen und Verstrickungen führen dazu, dass das Leben von Inge und Heinz ganz schön durcheinander geraten und auch Ludwig scheint irgendwie beteiligt zu sein, obwohl der doch (fast) immer unter Kontrolle seiner Marianne steht... Und welche Rolle spielt jetzt Onkel Karl???Witzig, amüsante Komödie, die von den Schauspielern der Heimatbühne Pians unter Obmann Claudio Hauser und der Regie von Hans Kaufmann überzeugend und mit großer Schauspielkunst gespielt wurde.Was es mit Ronny wirklich auf sich hat, kann noch an folgenden Spielterminen erfahren werden: 15.10., 21.10., 22.10., 28.10., 29.10., 3.11., 5.11., 10.11., jeweils um 20:15 Uhr im Gemeindesaal Pians. Reservierungen unter 0677/62071759.