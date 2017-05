Lena Breuss ist Tiroler Vizemeisterin

12.05.2017, 15:54 Uhr

Im Finale ging es so richtig zur Sache

Ehrwald. Am 06.05.2017 fand in der Kletterhalle Ehrwald die Tiroler Meisterschaft im Vorstiegsklettern statt. In der Klasse U 14 mit dabei war die 12 jährige Lena Breuss aus Tösens. Sie klettert seit einigen Jahren für den OEAV Imst und trainiert bereits vier mal die Woche.Durch den 6. Platz in der Qualifikation konnte sich Lena das Finalticket der besten acht Teilnehmerinnen sicher.Die Finalroute im Schwierigkeitsgrad 7c verlangte den Kletterinnen alles ab.Lena bewies Nervenstärke, erreichte die Höhe 41+ und sichert sich somit den Tiroler Vizemeistertitel. Der Sieg ging durch das bessere Qualifikationsergebnis an Emilia Warenski vom OEAV Innsbruck die ebenfalls die Höhe 41+ erreichen konnte.