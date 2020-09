Kinder fiebern schneller als Erwachsene und bei ihnen spricht man bereits ab 38°C von Fieber.

ÖSTERREICH. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Körpertemperatur eines Kindes zu messen – etwa im Po (rektal), unter der Achsel und im Ohr. Um die Temperatur möglichst genau zu ermitteln, ist rektal die beste Methode. Im Mund, im Ohr, auf der Stirn oder unter der Achsel ermittelte Werte sind oft ungenau beziehungsweise niedriger als die Körperkerntemperatur.

Richtige Position

Das Fiebermessen im Po kann für Kinder unangenehm sein. Deshalb sollte man das Fieberthermometer an der Spitze mit etwas Vaseline oder Creme betupfen und vorsichtig etwa einen Zentimeter tief in den After einführen. Babys und Kleinkinder werden zum Fiebermessen am besten auf den Rücken gelegt und ihre Beinchen angehoben. Oft wehren sich Kinder heftig gegen das Fiebermessen. Deshalb ist es wichtig, das Kind gut festzuhalten, denn sonst könnte es zu Verletzungen kommen. Nach der Messung sollten die Hände und das Fieberthermometer unbedingt gründlich gereinigt werden, da sich im After Krankheitserreger befinden. Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie auf minimed.at/fieber-bei-kindern.