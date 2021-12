Nach dem plötzlichen Tod eines Kunden verzichtete der KFZ-Meisterbetrieb Hainzl auf die Begleichung der Rechnung.

LAVANTTAL. Im Oktober erlitt Hans Jürgen Hummel (43) aus St. Gertraud einen Herzinfarkt und schloss für immer seine Augen. Nur wenige Monate davor kaufte er sich noch einen Alfa Romeo GTV (Baujahr 1992) und begann dieses Fahrzeug auf Vordermann zu bringen. Da aber nicht alle Arbeiten in Eigenregie durchgeführt werden konnten, erledigte Michael Hainzl mit seinem Team vom gleichnamigen KFZ-Meisterbetrieb in Reichenfels die restlichen Reparaturen. Doch die Abholung des Fahrzeuges in der Werkstätte konnten nur mehr die Witwe und ein Freund des Verstorbenen vollbringen.

Freundschaft entwickelt

"Ich lernte Hans Jürgen im Sommer über die Facebook-Gruppe ,Alfa Romeo Owners Österreich‘ kennen, da er aufgrund seines geplanten Autokaufs der Community beitrat", erzählt Alfred Stern, ein Freund des Verstorbenen. Der gebürtige Steirer lebt seit sechs Jahren in Kärnten, doch erst kürzlich verschlug es ihn der Liebe wegen nach Wolfsberg: "Ich kannte sonst natürlich niemanden und schloss mit Hans Jürgen innerhalb kurzer Zeit eine innige Freundschaft. Ich wurde von ihm und seiner Lebensgefährtin Nicole sehr herzlich aufgenommen, das alles ist dem gemeinsamen Interesse an den Autos geschuldet. Ich selbst bin schon seit Jahren ein begeisterter Alfa-Fahrer."

Zeichen von Menschlichkeit

Der Tod seines erst kürzlich gewonnenen Freundes hat den 64-Jährigen schwer getroffen und so entschied er sich, auch der Witwe beizustehen: "Wir machten uns Mitte November gemeinsam auf den Weg, um das Auto von Hans Jürgen in der Reichenfelser KFZ-Werkstätte zu holen. Wir wussten, dass wohl eine hohe Summe an Geld zu begleichen war." Doch als sie beim KFZ-Meisterbetrieb Hainzl vor Ort waren, verschlug es Stern und der Lebensgefährtin des Verstorbenen beinahe die Sprache. "Plötzlich wurde uns mitgeteilt, dass uns für die Pickerl-Überprüfung und die angefallenen Reparaturen nichts verrechnet wurde", erinnert sich der Freund des Verstorbenen. Grund dafür war die ohnehin tragische Situation. Stern findet dafür kaum Worte: "So viel Herzlichkeit und vor allem Menschlichkeit habe ich noch nicht erlebt. Ich möchte mich stellvertretend für meinen Freund von ganzem Herzen dafür bedanken."

Respekt und Ansehen

Zusätzlich teilte Stern dieses Erlebnis mit der Facebook-Community und der Post ging sofort viral: Der Beitrag wurde mittlerweile über 330 Mal geteilt und auch in den Kommentaren gebührt der KFZ-Werkstätte großer Respekt. "Wir investierten viele Stunden in die Reparatur des knapp 30-jährigen Alfa Romeos – Bremsen, Auspuff, Zahnriemen und Co. waren Thema", schildert Michael Hainzl, der seinen KFZ-Meisterbetrieb seit Sommer 2020 führt. Knappe 1.000 Euro machten die Arbeiten aus, doch auf dieses Geld verzichtet Hainzl und gibt sich bescheiden: "Ich hatte mit Hans Jürgen auch geschäftlich zu tun und kannte ihn. Ich konnte das für ihn nur so machen."