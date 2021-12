In dem neuen Kalender "Jugendstyle" zeigen Lavanttaler Jugendliche ihre kreative Ader. Erhältlich ist er gegen eine freiwillige Spende.



WOLFSBERG. Gemälde, Raptexte, Gedichte und Fotos schmücken einen neuen Kalender mit dem Titel „Jugendstyle“, der vergangene Woche erschien. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt des JugendKulturZentrums Wolfsberg und der Mobilen Jugendarbeit aspHALT, wobei 15 Jugendliche aus dem Lavanttal im Alter von 12 bis 23 Jahren ihre kreative Seite ausleben und die Kalenderseiten mit ihren Werken befüllen konnten. Mit ihren Beiträgen gewähren die jungen Menschen einen Einblick in ihre Lebenswelt, stellen ihre Wünsche und Sehnsüchte, aber auch ihre Leiden dar. „Beispielsweise hat eine junge Frau, die am Borderline-Syndrom leidet, ihre Krankheit bildlich dargestellt“, berichtet Mattausch.

hochgeladen von Daniel Polsinger

Freiwillige Spende



Für die Jugendlichen ist es ist eine wichtige Erfahrung, wenn Sie bemerken, dass selbst ihre Werke auch wertgeschätzt werden. Darum kann man den Kalender, der auf 50 Stück limitiert ist, ab sofort bei beiden Einrichtungen gegen eine freiwillige Spende erwerben (Preisempfehlung/Produktionskosten pro Kalender 16 Euro). Die Einnahmen kommen den beteiligten Jugendlichen zugute.

hochgeladen von Daniel Polsinger

Wieder normale Öffnungszeiten



Trotz der aktuell schwierigen Covid-Situation stehen die Teams den Jugendlichen auch jetzt zur Seite. Nach dem Lockdown gelten wieder die normalen Öffnungszeiten von Montag bis Samstag, 14 bis 19 Uhr. Für schulpflichtige Jugendliche gilt der Ninja-Pass, für alle anderen 2G als Zutrittsbeschränkung. Telefonisch ist das JUZ unter 0677/61564008 erreichbar, auch über Instagram, Facebook oder WhatsApp kann man das JUZ-Team erreichen.

Programm verschoben



Auf das ansonsten umfangreiche Programm muss man im JUZ derzeit verzichten; einige Veranstaltungen, wie etwa Konzerte, eine Lesung, aber auch ein Fitness-Workshop mussten bis auf Weiteres verschoben werden. „Immerhin konnten wir vor dem neuerlichen Lockdown ein Konzert durchführen, das auch relativ gut besucht war“, sagt JUZ-Leiter Gernot Brandstätter.

Versorgung sichergestellt



Bei der Mobilen Jugendarbeit aspHALT sind die Sozialarbeiterinnen Denise Mattausch, Marina Salmhofer und Neuzugang Natalie Drescher montags bis freitags telefonisch, auf WhatsApp, Facebook und Instagram für die Jugendichen da, auch persönliche Gespräche sind unter Einhaltung der jeweiligen Maßnahmen möglich. „Man kann sich bei uns melden, wenn man einfach jemanden zum Reden braucht oder Unterstützung mit Anträgen, Formularen. Auch die Grundversorgung der Jugendlichen mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln ist weiterhin sichergestellt. Wer keine Möglichkeit hat, seine Wäsche zu waschen, findet bei uns ebenfalls Abhilfe“, erklärt Mattausch.

Frisch gekocht



An jedem Dienstag und Donnerstag kocht das aspHALT-Team für die Jugendlichen; diese können das Essen kostenlos bei der Anlaufstelle in der Johann-Offner-Straße abholen oder es sich bei Bedarf sogar liefern lassen.