Die Corona Krise hat die Wirtschaft und viele heimische Unternehmen in die Knie gezwungen. Familienunternehmen und langjährige Betriebe bangen um ihre Existenz und müssen im schlimmsten Fall schließen. Unternehmen die jedoch online sind konnten weiterhin ihr Geschäft betreiben oder sogar von dieser Krise profitieren. Der heutige Bericht ist ein Interview mit dem aufstrebenden Marketingberater Denis Besina BSc. der Ihnen praktische Tipps mitbringt wie Sie Ihr Unternehmen online bringen. Denis Besina arbeitet schon mehrere Jahre in dieser Branche mit vielen erfolgreichen Unternehmen zusammen und hat seinen Bachelor of Science Degree an der WU Wien in Wirtschaftsinformatik abgeschlossen.

Wieso sollte ein Unternehmen online gehen?

Diese Frage wird mir häufig gestellt und ich glaube die Covid19 Krise hat nun einmal mehr gezeigt wieso es so wichtig ist online vertreten zu sein. Wenn die Bevölkerung nicht aus dem Haus darf, oder dies vermeidet, kann man sie trotzdem mit Hilfe des Internets erreichen. Außerdem bietet es eine tolle Möglichkeit neue Kunden zu finden und bestehende Kundenbeziehungen zu pflegen.

Was ist momentan das wichtigste was ein Unternehmen machen sollte?

Am wichtigsten ist es anzufangen und je nach Art des Unternehmens Konten und Profile auf relevanten Social Media Plattformen zu erstellen und mit Content zu versehen. Es ist wichtig dort zu sein wo die Kunden ihre Freizeit verbringen. Beliebte Plattformen sind momentan Facebook/Instagram, LinkedIn und YouTube. Natürlich ist auch TikTok sehr im Trend jedoch von vielen sehr kritisiert.

Wie beginnt man auf Social Media?

Für alle die neu sind, keine Angst! Es ist wichtig alle erforderlichen Daten anzugeben: Adresse des Unternehmens, kurze Beschreibung, Öffnungszeiten und was sonst noch abgefragt wird. Danach sollte man sich darauf konzentrieren hochwertige und relevante Bilder und Videos hochzuladen. Im Zuge meiner Forschungsarbeit hat sich herausgestellt, dass die Glaubwürdigkeit und die Kaufabsicht eines Unternehmens steigen, wenn alle erforderlichen Daten angegeben und das Profil regelmäßig mit Bilder und Videos aktualisiert wird.

Wie wächst man am besten auf Social Media?

Das ist eine sehr gute Frage, die zum Glück aber eine simple Antwort hat. Man muss aktiv sein! Am besten postet man regelmäßig Content und kommuniziert mit seinen Follower. Außerdem sollte man in dieser Branche in der man arbeitet vernetzen sein und anderen Konten folgen und sehen was diese posten und sich so Ideen holen. Ein Geheimtipp: Am besten auf Profile von Konkurrenzunternehmen gehen und mit den Follower interagieren: ein Like da lassen oder ihnen folgen.

Welche Art Unternehmen sollte online sein?

Die Antwort ist jedes Unternehmen soll online sein! Ich sehe oft noch einige die noch auf Mund-zu-Mund Propaganda hoffen, jedoch ist dies alles andere als empfehlenswert. Mit der Hilfe des Internets kann man eine Vielzahl an Kunden generieren und auch Glaubwürdigkeit ausstrahlen. Ein Unternehmen was heutzutage nicht online ist lässt einiges an Geld und Kunden liegen.

Das Wichtigste in Kürze:

Denis Besina empfiehlt das alle Unternehmen online präsent sein sollen, egal in welcher Branche. Zeigen Sie im Internet was Sie besonders macht und nutzen Sie die Vorteile von sozialen Medien um neue Kunden zu finden. Sie können sich nicht der digitalen Entwicklung entziehen und sollten dem Trend folgen. Für Fragen und eine Zusammenarbeit mit Denis Besina können Sie ihn gerne kontaktieren.

Kontakt:

Denis Besina BSc.

Email: d.besina@icloud.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/denisbesina