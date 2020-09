Frontalzusammenstoß in Freiland

FREILAND. In Türnitz heulten wieder die Sirenen. Grund war ein schwerer Verkehrsunfall in Freiland. Bei der Anfahrt wurden die Fahrzeuge trotz Blaulicht und Folgentonhorn von drei Pkw behindert, die trotz mehrerer Ausweichmöglichkeiten nicht zur Seite fuhren, aber die Geschwindigkeit so hielten, dass überholen, ohne dabei die Einsatzmannschaft zu gefährden, nicht möglich war.

An der Unfallstelle, vor der sich schon ein langer Stau bildete, konnte zum Glück festgestellt werden, dass sich keine Personen mehr in den Fahrzeugen befanden und diese schon in den Rettungsfahrzeugen versorgt wurden.

Nach dem die Polizei ihre Arbeit beendete und die massiv beschädigten Fahrzeuge freigab, wurde die Fahrbahn gereinigt und teilweise wieder für den Verkehr freigegeben. Die beiden nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeuge wurden geborgen und gesichert abgestellt.