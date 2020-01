Hainfeld: 500. Ausgabe von der Team Österreich Tafel

HAINFELD. Bei der Team Österreich-Tafel, die es beim Roten Kreuz Hainfeld seit 2010 gibt, können einkommensschwache Personen einwandfreie Waren, in erster Linie Lebensmittel, aus Geschäften der Region jeden Samstag ab 18.15 Uhr gratis erhalten. Seit diesen 10 Jahren wurden bisher mehr als 130.000 kg Lebensmittel an rund 13.000 Familien ausgegeben - das entspricht ungefähr 28.000 Personen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter haben dabei insgesamt mehr als 20.000 Stunden geleistet.Die Helfer betreuen pro Ausgabe der Team-Österreich-Tafel rund 60 Familien, was etwa 120 Personen pro Ausgabe entspricht.

Die Anmeldung für die Team Österreich-Tafel bzw. bei Bedarf auch ein Sozialberatungsgespräch ist jeden Donnerstag von 11 bis 14 Uhr möglich. "Freiwillige Helfer zur Verstärkung des Teams sind herzlich willkommen. Interessierte können sich jederzeit bei Teamleiterin Brigitta Holubar unter 0664-1830665 bzw. per E-Mail unter brigitta.holubar@n.roteskreuz.at für nähere Informationen melden", berichtet Julia Palzer.