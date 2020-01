Lilienfeld: Neujahrsbesuch der Volkshilfe

LILIENFELD. Am 1. Jänner besuchte die Volkshilfe Stadt Lilienfeld, vertreten durch Vorsitzenden Stadtrat Martin Trattner und Einsatzleiterin Christa Wolf, die Belegschaft der Krankenhausküche im Landesklinikum Lilienfeld, um die guten Wünsche für das neue Jahr zu überbringen. Seit Juni 1979 beliefert die Volkshilfe Stadt Lilienfeld ältere oder kranke Menschen der Stadt mit „Essen auf Rädern“ und hat seit Beginn der Aktion an 695 Bürger insgesamt 381.140 Portionen warmes Mittagessen, welches im Lilienfelder Spital zubereitet wird, ausgeliefert. Im Vorjahr wurden an 52 verschiedene Lilienfelderinnen und Lilienfelder 11.487 Portionen zugestellt. Dabei legten die 34 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 9.504 Kilometer unfallfrei mit dem Einsatzfahrzeug zurück.

Mit dem Besuch und den damit verbundenen Neujahrswünschen bedankt sich die Volkshilfe Stadt Lilienfeld bei den Bediensteten der Krankenhausküche für die reibungslose und gute Zusammenarbeit bei „Essen auf Rädern“.