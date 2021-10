Im Albertina Modern – eines der größten Museen für Kunst – startet eine neue Ausstellung. Ihr Name: The 80s. Anything goes. Die Künstlerin Isolde Joham aus Hainfeld hat die Ehre drei ihrer Gemälde dort ausstellen zu dürfen.

HAINFELD. "Von Hainfeld in die Albertina – das ist wirklich ungewöhnlich", erzählt Gottfried Höllwarth, Ehemann von Isolde Joham. Zusammen lebt das Künstlerehepaar in Hainfeld und ist überglücklich über die neue Ausstellung. "Die gemalte Harley Davidson und "Gestalt der Helden" wurde bereits vorab als Dauerleihgabe für die Albertina gekauft."

Bild im Büro der Landeshauptfrau



Als wäre das nicht schon Erfolg genug, hat auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ein Bild von der Künstlerin gekauft. "Das war noch von den Anfängen ihrer Kunstkarriere. Jetzt hängt es bereits seit 40 Jahren im Büro der Landeshauptfrau", so Höllwarth.

Inzwischen ist Isolde Joham 89 Jahre alt und leidet an Parkinson. Weitere Kunstwerke zu erschaffen ist für die Künstlerin daher eher schwierig. Auch die Ausstellung zu besuchen wird sich als problematisch erweisen. Trotzdem will das Pärchen es versuchen. Die Eröffnung ist am 10. Oktober im Wiener Albertina Modern. Anzuschauen ist sie bis zum 13. Februar 2022.