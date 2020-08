Lilienfeld: 96 Prozent mehr Arbeitslose in Gastronomie

BEZIRK LILIENFELD. Seit dem historischen Höchststand der Arbeitslosigkeit im April hat sich der Anstieg im abgelaufenen Monat neuerlich gegenüber dem Vorjahr verlangsamt. Im Juli liegt die Zahl der Arbeitslosen in Lilienfeld unter dem Vormonat, aber immer noch um 198 Personen bzw. 30 Prozent über dem Niveau des Vorjahres.

Entspannung bei 50+



Rechnet man die Schulungsteilnehmer dazu, waren in Lilienfeld im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat mit 166 Personen oder 20,2 Porzent mehr Personen beim AMS registriert.

„Die Steigerung bei den Arbeitsaufnahmen – im Juli waren es um 20 Prozent mehr als im Vorjahr – unserer Kunden zeigt, dass sich die Entspannung der Krisensituation weiter fortsetzt. So konnten heuer mit 232 Arbeitsaufnahmen bei den 50Plus Personen um 6,4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres erreicht werden, bei allen Vorgemerkten sogar um fast 11 Porzent“, erklärt die Geschäftsstellenleiterin des AMS Lilienfeld, Margareta Selch.

Männer profitieren



Beim Anstieg der Arbeitslosigkeit zeigt sich gegenüber dem Vormonat, dass Frauen mit +33,2 Prozent nunmehr nicht mehr so stark profitieren wie die Männer mit +30 Prozent. Nach Altersgruppen gab es bei den Jugendlichen bis 25 Jahren vermutlich auch aufgrund des Schulschlusses ein Plus von erschreckenden 70 Prozent und bei den über 50-Jährigen ein Plus von 26,5 Prozent.

Nach Branchen wurden die stärksten Zugänge mit +96,1 Prozent in der Beherbergung und der Gastronomie, im Verkehrswesen mit +66,7 Prozent, in der Arbeitskräfteüberlassung mit 51,3 sowie im Handel mit 44,6 Prozent verzeichnet.

Positive Signale



Die sofort verfügbaren freien Stellen haben sich im Juli um 79 auf insgesamt 363 erhöht. Des weiteren gibt es mit 37 offenen Lehrstellen um 9 Angebote mehr im Ausbildungsbereich.

„Auch wenn die Arbeitslosenzahlen im Bezirk Lilienfeld weiter sinken, werden uns die Folgen der aktuellen Wirtschaftskrise noch lange beschäftigen“, erklärt Selch.