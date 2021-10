Das traditionsreiche „Duell um LL“ der JVP Linz-Land veranstaltete die Junge ÖVP Neuhofen unter der Leitung von Julian Köglberger in Neuhofen.

LINZ-LAND. „In erster Linie ist das „Duell um LL“ als Sportturnier angedacht, bei dem der Spaß an erster Stelle steht. Bei der Ausübung der unterschiedlichen Disziplinen entwickelt sich natürlich ein gewisser sportlicher Ehrgeiz unter den alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einen Sieg hoffen“, so Gregor Eckmayr, Bezirksobmann der Jungen ÖVP Linz-Land.

„Kombination aus Fußball und Tischwuzzler gewählt“

Vor Ort versuchten sich Teilnehmer aus Neuhofen, sowie aus dem ganzen Bezirk, in der Disziplin Riesenwuzzler. Der Riesenwuzzler, eine Kombination aus Fußball und Tischwuzzler in der freien Natur, bot die optimalen Voraussetzungen, um sich sportlich auszutoben.

Eckmayr: „Die JVP Linz Land ist nicht nur die größte politische Interessensvertretung der Jugendlichen in Linz-Land, vielmehr sind wir ein großer Freundeskreis, der Gemeinschaft und Geselligkeit bietet. Als JVP sind wir direkt in den Gemeinden des Bezirkes Linz-Land mit den Ortsgruppen verankert und können so gemeinsam mit der Jugend die Zukunft gestalten.“ Für den Bezirksobmann stehen vor allem die Gemeinschaft und das gute Zusammenarbeiten zwischen den Ortsgruppen und den Jugendlichen in den einzelnen Gemeinden an erster Stelle.