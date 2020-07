Sachen, die im Dorf passieren: Darüber sprechen Gerry und Hias aus Weichstetten in ihrem Podcast.

ST. MARIEN (nikl). „Es gibt viele wissenschaftliche Podcasts, Audiobeiträge, die im Internet zum Herunterladen angeboten werden, aber über die Sachen, die in einem Dorf passieren, kannten wir keinen Podcast“, schildern Gerald Langer und Matthias Winkler, zwei Weich- stettner, den Beweggrund für ihren Podcast namens Dorftalk. Und für Gerry und Hias, wie die zwei im Podcast heißen, war der erste Schritt so unkonventionell wie sie selbst: „Vielleicht interessiert es wen, und wenn wer zuhört, ist es schön, sonst hören wir wieder auf.“

„Voi cool, gefällt uns“ – Hörerkreis wächst



Wenn sich die beiden Freunde nicht persönlich unterhalten können, „talken“ sie digital miteinander und Corona tat sein Übriges, sodass am 20. April die erste Folge von „Dorftalk“ auf Sendung ging. Schon beim ersten Mal verfolgten bis zu 60 Zuhörer den etwas anderen Podcast, die Erwartungen der beiden wudren übertroffen. „Voi cool, gefällt uns“: Gerry und Hias erhalten viel Zuspruch und der Hörerkreis wächst stetig.

Qualität steigt von Folge zu Folge



Das bedeutet Arbeit, vor allem an der Qualität der Folgen: „Wo wir uns in der ersten Folge noch gegenseitig ins Wort gefallen sind, wissen wir jetzt, wenn der andere etwas sagen möchte. Auch bei der Tonqualität haben wir uns bis zur heutigen Sendung wesentlich verbessert.“ Dabei ist den zwei Weichstettnern wichtig, „Themen in einer neutralen Art und Weise zu betrachten. Mit dem Podcast wollen wir eine andere Sicht auf Dinge zeigen und unseren Hören präsentieren, was sich in Weichstetten tut.“

Nach Corona muss man nicht darauf verzichten

Eines ist fix: Die Fans von Dorftalk müssen nach der Corona-Pandemie nicht auf den Podcast aus Weichstetten verzichten. „Wir machen garantiert weiter, wir haben noch viele Ideen.“ Im Dorf gibt es zum Beispiel viele Leute, die etwas sagen möchten, und diese spannenden Interviewpartner holen Gerry und Hias nun vor das Mikro. Wer selber reinhören möchte, findet den Podcast „Dorftalk“ von Gerry und Hias online hier.