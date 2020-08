Kulturbetriebe in Linz-Land zeigen sich sehr kreativ in der Corona-Krise und atmen wieder auf.

LINZ-LAND (red). Seit Mitte März wurden auch in Neuhofen alle Kulturveranstaltungen abgesagt. Das soll sich nun wieder schlagartig ändern. Unter Berücksichtigung aller Corona-Maßnahmen möchte man den Neubeginn im Veranstaltungszentrum Forum im Herbst 2020 gewährleisten können. „Wir werden 25 Jahre Forum Neuhofen mit einer Veranstaltungsserie, bei der sich alle Neuhofener Vereine einbringen, ausgiebig feiern“, verrät Bürgermeister Günther Engertsberger die Pläne für die „neue Saison“.

Eine Lücke füllen

Auch die Fortsetzung der Kinderkulturtage, die das erste Mal 2019 in Kooperation mit Kuddelmuddel stattfanden, steht fix am Programm der Kulturverantwortlichen. Dazu hat der Ortschef ein ambitioniertes Ziel: „Das Forum Neuhofen soll sich in den kommenden Jahren einen Namen als das Kinderkulturzentrum im Bezirk Linz-Land und darüber hinaus machen. Wir haben tolle Kulturstätten wie die Spinnerei oder das ABC Ansfelden. Für Kinderkultur hat niemand etwas im Programm, diese Lücke wollen wir füllen.“

Die Kulturpark Traun GmbH hat sich ebenfalls viel vorgenommen: „In Zeiten, in denen wir über Wochen den privaten Raum nicht verlassen konnten, in denen wir auf viele soziale Kontakte verzichten mussten und sich das Freizeitverhalten drastisch geändert hat, ist der Hunger nach Kunst und Kultur so ausgeprägt wie noch nie zuvor“, betont Brigitte Brunner, Geschäftsführerin der Kulturpark Traun GmbH: „Umgekehrt ist das Bedürfnis der Künstler, ihre Kunst den Zuschauern präsentieren zu können, ebenso groß.“ Diesem Wunsch kam der Kulturpark Traun nach den ersten Lockerungen im Juli nach und startete mit zahlreichen Open-Air-Konzerten beziehungsweise mit dem Sommertheater in die „neue Saison. Mit einem für Brunner überwältigenden Ergebnis: „Alle Veranstaltungen waren ausverkauft. Daher auch der Wille unsererseits, die Veranstaltungssaison in den Häusern ab Herbst 2020 wie gewohnt durchzuführen.“

„Es ist eine Verpflichtung“

Brunner und ihr Team sind sehr stolz darauf, „die treuesten und besten Gäste hier im Kulturpark in Traun begrüßen zu dürfen“. Bei diesem „kulturellen Aufschwung“ in der Corona-Krise soll auch den regionalen Künstlern eine Bühne geboten werden. „Es ist vielmehr eine Verpflichtung, den Kulturschaffenden zur Seite zu stehen und sie bestmöglich zu unterstützen. Daher hatten wir im Sommer bei den Freiluftkonzerten auch einen Andi Gabauer beziehungsweise Jack the Busch unter Vertrag. Gerade die bei uns beheimateten Künstler leiden unter den abgesagten und verschobenen Auftrittsmöglichkeiten.“

Etwas für jeden Geschmack

Kreativität und Mut für Neues haben auch die Kulturverantwortlichen in Hörsching. Nach einer längeren Sommerpause startet man in der Kulturstätte KUSZ ab September 2020 wieder voll durch. "Wir haben ein buntes Programm zusammengestellt, man darf sich auf Kabarett, Musikkonzerte und auf ein Kindertheater freuen. Sprich für jede Altersgruppe und für jeden Geschmack ist etwas dabei“, betont Hörschings Bürgermeister Klaus Wahlmüller. Natürlich setzt man auch in Hörsching auf zahlreiche Corona-Schutzmaßnahmen: „Um große Ansammlungen zu vermeiden, werden unter anderem die Besucherströme geleitet und Bodenmarkierungen erinnern an das Abstandhalten. Die Sitzplätze sind so angeordnet, dass zwischen Personen, die nicht in einem Haushalt leben, ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten wird. Beim Kartenverkauf werden die Besucher über alle Regelungen informiert, sodass keine Unsicherheit entstehen kann.“