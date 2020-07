Schauplatz einer spektakulären Notfallübung war der Militärflughafen in Linz-Hörsching am Dienstag, 21. Juli. Übungsannahme war der Triebwerksbrand einer C-130 Herkules-Transportmaschine und die damit verbundene Rettung von den 13 Soldaten an Bord.

HÖRSCHING (red). Einsatzleiter und Flugsicherheitsoffizier Hans-Jörg Haberlik betont: „Der Sinn der Übung ist, dass wir die Notfallkräfte immer up to date haben. „In diesem Fall haben wir junge Feuerwehrleute, die erst eingerückt sind.“ Im Rahmen der Übung hätten sie das Erlernte anwenden können.“

Darüber hinaus wurde, laut Haberlik, das Funktionspersonal wieder geschult. „Eine Einschränkung war, dass es zu wenig Rettungskräfte des Roten Kreuzes gegeben habe. Das sei aufgrund der Covid-19-Beschränkungen der Fall gewesen. So mussten wir mit einem Notarztwagen 13 Verletzte behandeln, natürlich bei einem echten Unfall wäre das so nicht passiert“, so Haberlik.