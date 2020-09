Die einen lieben sie, andere können so gar nichts damit anfangen. Die Rede ist von Chilis. Die kleinen Scharfmacher haben es wirklich in sich.

LINZ-LAND (red). Bei manchen Sorten reicht nur ein kleines Stück und das Gericht ist höllisch scharf. Das Nachtschattengewächs zu züchten, ist für viele eine Leidenschaft. Die Schoten werden oft aus selbst gewonnenen Samen gezogen. Gehegt und gepflegt, hofft man im Herbst auf eine reichhaltige Ernte. Die BezirksRundschau sucht die schärfsten Chilis in Oberösterreich. Getestet werden die Früchte von der HTL Wels. Mit einem eigenen chemischen Verfahren kann der Schärfegrad bestimmt werden. Die Bezirkssieger erhalten einen 100-Euro-Gutschein, zur Verfügung gestellt von den OÖ Gärtnern. An alle Chili-Liebhaber: Machen Sie mit! Vielleicht haben ja Sie „den Schärfsten“ in Oberösterreich.