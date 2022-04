Der 2.April 2022 wird zum Freudentag für die Judoka des Askö Fairdrive Leonding!

Die Leofighters brachten gleich 3 Österreichische MeisterInnen Titel mit nach Hause:

Magdalena Mayrhofer -57kg

Jessica Waldhör -70kg

Theodor Senk -90kg

Jessica Waldhör holt sich nach 2021 auch 2022 die zweite Goldmedaille U18!

Magdalena Mayrhofer wurde bereits 3xVizemeisterin, nun endlich hat es auch bei ihr geklappt. Ihr Ehrgeiz hat sich bezahlt gemacht, sie darf sich ab sofort Österreichische Meisterin U18 nennen!

Theodor Senk hatte bereits 2019 in der U16 Bronze geholt, nun hatte er einen Tag an dem alles aufgegangen ist. Er wird ebenfalls Österr.Meister U18 -90kg

Was für ein Tag! Das bringt den Leofighters einen 2ten Platz in der Gesamtwertung unter 38 Österreichischen Judoclubs!

Das Trainerteam Andrea und Martin Stump zeigte sich ebenfalls begeistert: "Ein Resultat, dass den unermüdlichen Einsatz, auch während der 2 harten Jahre Pandemie unserer Athletinnen und Athleten widerspiegelt, diese Titel haben sich durch ihre harte Arbeit redlich verdient!"

Lediglich bei Emma Rieder und Martin Miesenberger fehlte das Quäntchen Glück im Kampf um Bronze. Sie belegen den guten fünften Platz in einem sehr starken Starterfeld.

Erik Kapplmüller verfehlt ebenfalls nur sehr knapp die Medaille, er wird Vierter!

Die Marschrichtung stimmt, denn bereits in 3 Wochen finden die Österr. Meisterschaften U16 und U21 in Wien statt, bei denen die Fairdrive Leofighters ebenfalls ein Topergebnis einfahren wollen...

Fotocredit: JudoAustria/Oliver Sellner