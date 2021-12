Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll kümmert sich beim Skiclub Ansfelden vor allem um den Nachwuchs.

ANSFELDEN. "Die Kinder freuen sich schon sehr auf die ersten Schwünge auf der Piste", verrät Partoll, der seit Jahren mit den jungen Pistenflitzern von Ansfelden in Oberösterreichs Skigebieten an deren Technik feilt. Noch vor Weihnachten, so hofft man, soll es in die Berge gehen. Unter welchen Vorzeichen ist noch nicht bekannt. "Welche Corona-bedingten Maßnahmen es heuer für das Skifahren geben wird, wissen wir noch nicht. Wir werden aber natürlich sämtliche Regelungen einhalten", so Partoll. Bereits im Vorjahr konnte man sich mit den strengen Regeln aufgrund der Covid-Pandemie – allen voran der Maskenpflicht in bestimmten Bereichen – vertraut machen. "Das hat an sich ganz gut geklappt und wir sind 2020 auf 25 Skitage gekommen. Einziger großer Wermutstropfen war der Wegfall der Skirennen im Bezirkscup, für die wir schließlich – bei allem vordergründigen Spaß – ja auch trainieren", erklärt Partoll.

Ausgleich zur Politik

Fünf bis 15 Kinder sind stets bei den Skitagen mit dabei, um einerseits ihren Schwung zu verfeinern, aber auch um einfach Spaß an der Bewegung zu erleben. Dies ist auch die Motivation von Stadtchef Partoll für sein langjähriges Engagement beim Skiclub: "Für mich ist das ein Ausgleich zum Alltag in der Politik, draußen in der freien Natur mit jungen Skitalenten an ihrer Renntechnik zu arbeiten", erklärt Partoll, betont aber gleichzeitg : "Wir sind hier keine Kaderschmiede, sondern wollen zum einen Spaß vermitteln und zum anderen für den Skisport begeistern und auch für Familien leistbarer machen, denn: Skifahren ist Österreichs Nationalsport und so sollte es auch bleiben", betont Partoll.