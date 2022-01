Eine deutliche Entwicklung beim Verkehrsaufkommen konnte Linz Airport, trotz anhaltender Covid19-Pandemie, auch 2021 verzeichnen.



HÖRSCHING. Einen neuen Rekordwert erzielte man am Linz Airport in Hörsching mit 62.600 Tonnen Luftfracht. Dabei verzeichneten sowohl die regulären Frachtflugverbindungen mit DHL Express und Turkish Cargo als auch der Luftfrachtersatzverkehr (Trucking) sehr gute Ergebnisse.

Für den neuen Abfertigungsrekord sind allerdings die rund 50 Sondertransporte, die 2021 abgefertigt wurden, ausschlaggebend.

Flughafen Linz hat sich internationale

Reputation erarbeitet

„In der Luftfracht haben wir uns international eine hervorragende Reputation erarbeitet. Dies gilt insbesondere für die Abfertigung von Sondertransporten mit Großraumflugzeugen. Unsere Kunden schätzen die Flexibilität und die Professionalität, die wir ihnen gemeinsam mit unseren Partnern anbieten können“, so Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Linz Airport. Gerade die Abfertigung der weltweit größten Transportmaschine, der Antonov 225, ist operativ eine besondere Herausforderung. Draskovits: „Es war für uns daher ein großer Vertrauensbeweis, dass diese Maschine gleich dreimal nach Linz geschickt wurde.“

Norbert Draskovits, Geschäftsführer Flughafen Linz GesmbH.

Foto: Flughafen Linz GmbH

hochgeladen von Klaus Niedermair

Passagieraufkommen stieg um 33,5 Prozent

Im Passagierverkehr verzeichnete der Linzer Flughafen 2021 68.509 Passagiere. Damit stieg das Passagieraufkommen im Vergleich zum Vorjahr um 33,5 Prozent, liegt aber weiterhin deutlich unter dem Aufkommen des Jahres 2019. Im Linienverkehr wurden 21.762 Passagiere abgefertigt. Bei den Urlaubsflügen verzeichnete der Linzer Flughafen 45.739 Passagiere. Im Ausweichverkehr reisten 1.008 Passagiere.

Von der wichtigen Frankfurt-Verbindung

bis zur Destination Gran Canaria

In intensiven Gesprächen mit der Lufthansagruppe ist es dem Management des Flughafen Linz gelungen, Düsseldorf und Frankfurt wieder anzubinden. „Insbesondere die enge Zusammenarbeit mit Air Dolomiti hat dazu geführt, dass wir der Wirtschaft auf der wichtigen Frankfurt-Verbindung sehr rasch wieder zwei tägliche Verbindungen anbieten konnten. Die vierte Covid-Welle und der Lockdown im Spätherbst haben dann allerdings dazu geführt, dass diese positive Entwicklung wieder eingebremst wurde. Die Nachfrage bei den Urlaubsflügen lag über unseren Erwartungen. Nahezu alle geplanten Charterketten wurden durchgeführt. Mit Gran Canaria konnten wir eine neue Destination im Winterflugplan anbieten, die ebenfalls gut angenommen wurde“, erklärt Draskovits.

„Luftfrachtgeschäft eindrucksvoll ausgetauscht“

Im Zuge des Rückblicks auf das Jahr 2021 unterstreicht Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner, Eigentümervertreter des Landes Oberösterreich und Vorsitzender des Aufsichtsrates, die Bedeutung des Linzer Flughafens als Logistikdrehscheibe: „Der Linzer Flughafen hat seine Position im Luftfrachtgeschäft in den letzten Jahren eindrucksvoll ausgebaut und sich nicht nur für den Export, sondern auch für den Import zu einer wichtigen Drehscheibe entwickelt. Gerade in der aktuellen Pandemie-Situation trägt er damit auch ganz wesentlich zur Versorgungssicherheit der Bevölkerung bei.“

„Mit Entwicklung im Cargo-Bereich die Folgen

der Covid19-Pandemie abmildern“

Bürgermeister Klaus Luger, Eigentümervertreter der Landeshauptstadt Linz, betont, dass das Standbein Fracht auch maßgeblich dazu beiträgt, die Arbeitsplätze am Standort Flughafen Linz abzusichern. „Der Frachtbereich des Linz Airport hat sich zu einem wichtigen Standbein des Unternehmens entwickelt. Neben der Frachtabteilung des Flughafens sind auch viele externe Frachtunternehmen am Flughafen angesiedelt, die eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigen. Die erfreuliche Entwicklung im Cargo-Bereich trägt dazu bei, die Folgen der Covid19-Pandemie abzumildern und die Arbeitsplätze am Standort Flughafen Linz abzusichern.“

Ausblick auf 2022 – vorsichtiger Optimismus

Mit einem deutlichen Wachstum im Passagierverkehr rechnet der Flughafen Linz im heurigen Jahr 2022. Die Reiseveranstalter haben das Charterflugprogramm für den kommenden Sommer erheblich ausgebaut und bieten rund 21 wöchentliche Urlaubsflüge an. Im Linienflugverkehr erwartet der Flughafen, dass sich die Nachfrage stabilisieren wird und die Frequenzen nach Düsseldorf und Frankfurt schrittweise erhöht werden können.

„Können unseren Passagieren ein

interessantes Sommerflugprogramm anbieten“

2021 hat Flughafen-Geschäftsführer Norbert Draskovits gezeigt, „dass die Menschen wieder per Flugzeug verreisen möchten. Wir können unseren Passagieren ein interessantes und umfangreiches Sommerflugprogramm anbieten. Es macht sich bezahlt, dass wir seit Jahren sehr eng mit den Reiseveranstaltern und unseren Flugpartnern European Air Charter und Corendon zusammenarbeiten und alle Beteiligten großes Vertrauen in den Markt Oberösterreich haben“ Auch im Linienverkehr erwartet man sich eine Erholung und einen weiteren Schritt in Richtung Normalität. Draskovits: „Wir haben daher allen Grund, optimistisch in das Jahr 2022 zu blicken, wenngleich wir wissen, dass es noch dauern wird, bis wir wieder an das Vor-Corona-Passagieraufkommen anknüpfen können.“