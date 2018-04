"Junges Wohnen": Neues Projekt in Linz

26.04.2018, 16:31 Uhr

Am Flötzerweg im Stadtteil Neue Heimat fand vor Kurzem die Grundsteinlegung statt.



Qualität trotz niedriger Miete

Eine moderne Wohnanlage mit insgesamt 26 Wohnungen entsteht derzeit am Flötzerweg. 15 der Wohnungen werden im Zuge der Initiative „Junges Wohnen“ des Landes OÖ errichtet. Mit einer Größe von 45 bis 65 Quadratmetern sind sie vor allem für Singles und junge Familien gedacht. Schulen, Nahversorger und Freizeiteinrichtungen befinden sich ganz in der Nähe.Geplant wurde das Projekt vom Architekturbüro Team M Architekten. Es umfasst sechs Ein-Zimmer-, vier Zwei-Zimmer- und fünf Drei-Zimmer-Wohnungen. Die gesamte Anlage ist benutzerfreundlich und behindertengerecht nach den neuesten Anforderungen der Förderungsrichtlinien des Land OÖ konzipiert. Die Beheizung erfolgt durch Anschluss an das örtliche Fernwärmenetz. Aus der Tiefgarage kommt man über die beiden eingebauten Lifte zu den Wohnbereichen. Diese werden von hellen Gängen und Stiegenhäusern erschlossen. Im Keller finden die neuen Mieter neben den Kellerräumen auch Abstellräume für Fahrräder und Kinderwägen sowie einen Wasch- und Trockenraum. Im Außenbereich befinden sich Erschließungswege, Plätze zum Wäschetrocknen und Kinderspielplätze.

Wohnraum für Junge

Wohnbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner hat gemeinsam mit Robert Oberleitner, Geschäftsführer der Neue Heimat OÖ, dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger und Stadtrat Markus Hein die Grundsteinlegung vollzogen. Das Projekt „Junges Wohnen“ basiert auf einer Verordnung des Landes Oberösterreich aus dem Jahre 2014. Ziel ist es, gezielt Wohnraum für junge Menschen zur Verfügung zu stellen. Die demografische und soziale Entwicklung zeigt einen Trend hin zur verstärkten Nachfrage nach Wohnungen, die dem Bedarf allein lebender junger Menschen und junger Familien gerecht werden. Es werden kleinere und leistbare Wohnungen nachgefragt und daher auch von der Abteilung Wohnbauförderung entsprechend unterstützt.Vormerkungen sind unter neue-heimat-ooe.at noch möglich.