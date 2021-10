SelbA OÖ, eine Initiative der Diözese Linz, wurde jetzt vom Bundesministerium für Soziales, Pflege und Konsumentenschutz als erste Institution Österreichs mit dem Gütesiegel für digitale SeniorInnenbildung ausgezeichnet.

LINZ. Das neue Gütesiegel wurde erst im September 2021 ins Leben gerufen. Es hebt Bildungsmaßnahmen hervor, die einen wichtigen Beitrag für den Zugang aller Menschen in Österreich zu den Chancen der Digitalisierung leisten. SelbA OÖ ist die erste Institution in Österreich, die damit für die nächsten zwei Jahre ausgezeichnet wurde.

SelbA OÖ bietet älteren Menschen Zugang zu digitaler Bildung.

Foto: SelbA OÖ

Vorreiterrolle bei digitaler SeniorInnenbildung

"SelbA OÖ hat in der digitalen SeniorInnenbildung eine Vorreiterrolle. Das Team hat schon sehr früh erkannt, wie wichtig die Nutzung von digitalen Angeboten auch für die ältere Bevölkerungsgruppe ist", Edith Simöl, Leiterin von „Digitale SeniorInnen“. Maria Hofstadler und Astrid Gaisberger von SelbA freuen sich über die Anerkennung: „Das Feld der digitalen SeniorInnenbildung gibt es ja eigentlich als Bildungsfeld erst seit zwei bis drei Jahren. Wie wichtig die digitale Kompetenz in jedem Lebensalter ist, hat die Pandemie gezeigt. Alle, die mit Smartphone und Co umgehen konnten, waren weniger von der Umwelt abgeschnitten." Mehr Informationen zu SelbA OÖ.

