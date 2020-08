Die Linzer Arkade wird seit 2019 komplett neu gestaltet – im Frühjahr 2021 eröffnet das innerstädtische Shoppingcenter mit neuem Konzept und unter neuem Namen.



LINZ. „Wir haben uns bewusst für den Namen Linzerie entschieden, weil wir der neue Lieblingsplatz für die Linzer*innen sein wollen. Wir sind am besten Platz von Linz und wollen das Herz des Grätzls Spittelwiese und Herrenstraße sein“, so Sparkasse OÖ-Vorstandsvorsitzende Stefanie Christina Huber. Zum neuen Stil der Arkade am Taubenmarkt kommt nach dem Umbau ein neuer Name: Die Linzerie soll laut Sparkasse OÖ im März 2021 ihre Pforten öffnen.

"Moderner Branchenmix"

"Manufaktur, Kultur und Genuss", so das Motto des neuen Einkaufszentrums in der Linzer Innenstadt. Neben regionalen Produkten und eigentümergeführten Boutiquen lädt ab dem Frühjahr auch ein attraktives Gastro-Angebot zum Verweilen ein. Die Besucher erwarte "ein modernen Branchenmix", heißt es von Eigentümer Sparkasse OÖ. Errichtet wird die Linzerie nach den Plänen des Linzer Architekturbüros Atelier Plötzl Plötzl Arch+Ing gemeinsam mit der Berliner dan pearlman Group mit ihrer Kreativ-Agentur spring.

Innerstädtischer Hof wird zu Gastro-Fläche

Aktuell laufen die Umbauarbeiten des Zentralbereiches und der Äste Landstraße und Promenade noch. Parallel dazu werde mit mehren potenziellen Mieter*innen verhandelt, die in die Linzerie einziehen könnten. Im Bereich Landstraße richtet die Sparkasse OÖ einen SB-Bereich sowie einen Rund-um-die-Uhr-Bargeldservice ein. Auch ein Hofer-Markt zieht mit 2021 in Linzerie ein. Noch heuer startet die Neugestaltung des Sparkassen-Platzes als innerstädtischer Hof mit Verbindung zur Herrenstraße, der eine attraktive Fläche für Gastronomieangebote bieten soll.

Ein Jahr mietfrei für bestes Linzerie-Konzept



Auch für junge UnternehmerInnen hat sich die Sparkasse OÖ etwas Besonderes überlegt. Die Bank schreibt einen Wettbewerb aus, bei dem BewerberInnen ihre Ideen für einen Linzerie-Store oder aber eine Gastro-Fläche einreichen können. Für das beste Konzept gibt es im neuen Einkaufscenter eine mietfreie Shop- oder Gastro-Fläche für ein ganzes Jahr. Bewerbungen sind ab sofort unter www.linzerie.at/mieter-werden möglich. Die Bewerbungsfrist endet am 30. September 2020.