In der Nacht zum 12. März stahlen unbekannte Täter ein Auto einer Linzer Werkstätte. Am 18. März wurde das Fahrzeug im Linzer Stadtgebiet sichergestellt. Durch Zeugenhinweise konnte die Polizei zwei Täter ausforschen. Beide Beschuldigten zeigten sich geständig.

LINZ. Der Besitzer meldete den Diebstahl seines Fahrzeuges der Polizei. Zeugenhinweise führten die Polizeibeamten zu zwei Tätern. Am 18. März wurde das Fahrzeug im Linzer Stadtgebiet sichergestellt. Beide Beschuldigten, es handelt sich um eine 32-jährige Linzerin und einen 34-jährigen Linzer, zeigten sich zu den Vorwürfen großteils geständig.

Beute aus Fahrzeug sichergestellt

Im Zuge einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung der beiden wurden Teile der Beute aus dem Fahrzeug sichergestellt. Aufgrund diverser offener Verwaltungsstrafen wurde der 34-Jährige am 4. April festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht. Anzeige an die Staatsanwaltschaft wird laut Polizei nach dem Abschluss aller Erhebungen erstattet.

