Ein Pkw-Lenker streifte und verletzte gestern auf der Pachmayrstraße einen Radfahrer und hielt nicht an. Die Polizei bittet um Hinweise.



LINZ. Glimpflich ausgegangen ist ein Überholmanöver auf der Pachmayrstraße in Richtung Lichtenberg. Der Lenker eines schwarzen Renault Clio überholte am 13. April um 16.05 Uhr auf der Höhe Pachmayrstraße 101 einen Radfahrer und streifte dabei einen weiteren, ihm entgegenkommenden, Radler. Dabei wurde der linke Außenspiegel des PKW beschädigt. Der Pkw-Lenker fuhr einfach weiter. Zum Glück wurde der Radfahrer nur leicht verletzt.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Lenker des schwarzen Renault Clio geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfallkommando Linz unter der Telefonnummer 059133/454800 zu melden.