Schon als Volksschulkind verbrachte er seine Zeit lieber mit Nähen als mit Fußballspielen. Seit dreißig Jahren folgt Gottfried Birklbauer in seinem Modeatelier "Gottfried Couture" seiner Passion. Bei uns plaudert er aus dem Nähkästchen.

LINZ. "Zu mir kommen Menschen mit Sinn für Ästhetik", beschreibt Gottfried Birklbauer seine Kundinnen. Diese stammen hauptsächlich aus Wien, Salzburg und München, aber auch Hollywood-Stars wie Meryl Streep und Topmodel Naomi Campbell führten schon eine Robe von Gottfried aus. Alle werden sie im eleganten Atelier in der Herrenstraße 8 von Birklbauer und seinen drei Mitarbeiterinnen von Hand angefertigt. Die Stoffe dafür findet der Designer in Mailand, Paris, Wien oder auch "mal beim Baumgartner auf der Landstraße". Seit 30 Jahren beweist der überzeugte Wahl-Linzer, dass man "auch von Linz aus High Fashion machen kann".

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums kreierte der Designer eine Kollektion, die die Essenz seines Stils einfängt.

Foto: Gottfried Couture

hochgeladen von Silvia Gschwandtner

Ausgleich im Mühlviertel

Es gab zwar in der Vergangenheit Angebote von Investoren aus dem Ausland für seine Marke – Unabhängigkeit stand für Gottfried aber immer an erster Stelle. Bereut hat er seine Entscheidung bis heute keine Sekunde. Sein selbst gewählter Lebensmittelpunkt ist seit 18 Jahren die Linzer Herrenstraße. Im repräsentativen Altbau lebt und arbeitet Birklbauer, am Wochenende besucht er häufig die Familie im Mühlviertel. Mit seinen Eltern und den drei Brüdern pflegt er engen Kontakt, lebt seine Onkel-Rolle aus und tankt Kraft in der Natur. Den Ausgleich brauche er zu seinem anstrengenden Alltag, der ihn oft auch auf Reisen führt: Zum Stoffeinkauf in den europäischen Modemetropolen, zum Hausbesuch bei Kundinnen oder auf mondänen Abendveranstaltungen.

Inspiration für seine Kleider holt sich Gottfried meist direkt bei seinen Kundinnen.

Foto: BRS/Gschwandtner

hochgeladen von Silvia Gschwandtner

Charme vergangener Tage

Inspirieren lässt sich der gebürtige Reichenauer häufig von seinen Kundinnen, mit denen er einen äußerst freundschaftlichen Umgang pflegt. "Jedes Stück hat seine eigene Geschichte", erzählt Gottfried. Ein Kleidungsstück von Birklbauer gönnt Frau sich meistens für einen speziellen Anlass: einen wichtigen Ball, eine Preisverleihung oder für die Salzburger Festspiele. Manches Mal ist der Designer auch als Begleitung dabei: gerüstet mit Nadel und Faden für Notfälle. Die Eleganz der großen Filmdiven der 50-er und 60er-Jahre fließt ebenfalls in Gottfrieds Entwürfe mit ein. Birklbauer liebt den "Charme und Glamour vergangener Tage". Den spürt man in seiner Mode und seinen Atelierräumen. Gerade ist die Ballsaison zu Ende gegangen und ab März finden sich die ersten angehenden Bräute in der Herrenstraße ein, um sich für ihren "großen Tag" die passende Robe schneidern zu lassen.

Mode ist seine Leidenschaft – Birklbauer steht jeden Morgen ab 7 Uhr im Atelier in der Herrenstraße.

Foto: BRS/Gschwandtner

hochgeladen von Silvia Gschwandtner

Mehr als 200 Brautkleider

Rund 200 individuelle Hochzeitskleider hat Gottfried bis dato entworfen. "Jedes davon ist eine neue Herausforderung", sagt Birklbauer, der Hochzeiten liebt und oft auch dazu eingeladen wird, "da bin ich dann selbst auch etwas nervös, bis ich die Braut dann im Kleid sehe." Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm eine Kundin, die einen 200 Jahre alten Schleier aus dem Familienbesitz zum Erstgespräch mitbrachte. Die edle Spitze diente damals als Ausgangspunkt für ihr Traumkleid. Eines merkt man beim Plaudern mit Gottfried Birklbauer sofort: Der Mühlviertler-Bub, der schon als Kind lieber Kleider für seinen Teddybären entwarf als Fußball spielte, hat seine Passion gefunden. Und auch morgen geht’s wieder voller Elan um 7 Uhr an die Nähmaschine.