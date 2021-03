Länger als ein Jahr lang prägt die Corona-Pandemie nun schon das Leben in der Stahlstadt. Wir blicken noch einmal zurück auf die Bilder aus den ersten Corona-Tagen in der oö. Landeshauptstadt.

LINZ. Die StadtRundschau blickt nach einem Jahr Corona-Ausnahmezustand noch einmal zurück. In den ersten Lockdown-Tagen war es auch tagsüber auf den Linzer Straßen gespenstisch leer.

Auf den Stiegen des AEC-Main Decks sitzt sonst die Stadtjugend in der Sonne – nicht so im Frühjahr 2020.

Foto: Baumgartner/BRS

Der erste Corona-Lockdown starte am 17. März 2020 – an einem Dienstag.

Foto: Reischl

Die orangefarbenen Fahrrad-EssenslieferantInnen sind seit einem Jahr nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken.

Foto: Reischl

Seit Corona feiert der Spaziergang seine Renaissance.

Geschlossene Clubs und geschlossene Gastronomie – Nachtlinien machen im Lockdown wenig Sinn.

Foto: Baumgartner/BRS

Das soziale Leben spielt sich nachts ausschließlich in den eigenen vier Wänden ab.

Foto: Baumgartner/BRS

