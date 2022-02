°°° Um Martini schlachtet der Bauer sein Schwein, das muss bis zu Lichtmess gegessen sein °°° Lichtmess verlängert den Tag um eine Stunde für Menschen wie für Hunde

°°° Rauchen Lichtmess die Schlote sehr, kommt es wohl vom Feuer her

°°° Sonnt sich der Dachs in der Lichtmess-Woch’, kriecht er noch sechs Wochen in sein Loch.

°°° Weihnachten um ein‘ Mückenschritt, Silvester um ein‘ Hahnentritt, Dreikönig um ein‘ Hirschensprung und Lichtmess um ein‘ ganze Stund

