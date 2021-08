UPDATE: Bettina Plank kämpfte sich beim Olympiaturnier unter die besten Vier. Die 29-jährige Vorarlbergerin holte damit Bronze. Es ist die bereits sechste Medaille für Österreich bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio.

LINZ. Karateka Bettina Plank holt die Bronze-Medaille im Olympiaturnier in Tokio. Die Vorarlbergerin, die ihre Trainingsbasis am Olympiastützpunkt in Linz hat, verpasste im Halbfinale die Chance auf den Goldkampf nur äußerst knapp. Sie unterlag im Halbinfale der Bulgarin Evet Goraniva mit 3:4.

Historisches Edelmetall für Österreich

Plank holt damit Österreichs erste Karate-Medaille bei Olympischen Spielen überhaupt. Die 29-Jährige stieg am Donnerstag in der Klasse bis 55 kg mit zwei Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden ins Semifinale auf.