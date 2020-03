SALZBURG (rei). Nichts sollte es mit dem ersten Finaleinzug des LASK ins ÖFB-Cup-Finale seit 21 Jahren werden. Den Goldtreffer zum Salzburger Sieg schoss Hee-chan Wang in der 50. Minute. Der LASK hatte danach zwar noch Chancen auf den Ausgleich, musste sich jedoch bei Teamgoalie Alexander Schlager mehrmals nach bravourösen Paraden bedanken. Am Sonntag geht's für die Linzer in Mattersburg weiter, wo das letzte Spiel des Grunddurchgangs am Plan steht. Gefeiert wurden die Landstraßler mit "Spitzenreiter, Spitzenreiter hey, hey"-Chörsen von den 2200 mitgereisten Linzern dennoch. LASK-Coach Valerien Ismael meinte nach dem Spiel gegenüber den Medien: „Glückwunsch an Salzburg zum verdienten Aufstieg ins Finale. Von uns war das heute zu wenig. Wir hatten zu viele Ballverluste, haben auch zu wenig Gefahr ausgestrahlt. Nichtsdestotrotz haben wir bisher eine starke Saison gespielt. Wir wissen, dass, wenn wir alles abrufen, jedem Gegner Probleme bereiten können. Vielen Dank an unsere Fans, die uns wieder überragend unterstützt haben. Unser Blick ist nun bereits auf das Spiel in Mattersburg gerichtet.“