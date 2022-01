"Die Arbeitslosigkeit geht deutlich zurück, die Beschäftigungszahlen sind hoch wie nie zuvor" – dieser Trend setzt sich auch 2022 weiter fort, so AMS Linz-Geschäftsstellenleiterin Elisabeth Wolfsegger.



LINZ. "Wir haben mehr als doppelt so viele Stellenangebote wie im Dezember des letzten Jahres und um fast 2.000 mehr als im Dezember 2019", so AMS Linz-Leiterin Elisabeth Wolfsegger. Im Dezember 2021 lag Arbeitslosenquote im Arbeitsmarktbezirk Linz bei 7,3 Prozent. Das ist ein niedriger Wert als Vorkrisen-Dezember 2019 als die Quote bei 7,8 Prozent lag.

Weniger Langzeitarbeitslose

Sorgen bereitet Wolfsegger nach wie vor das Thema Langzeitarbeitslosigkeit, "aber auch hier zeichnen sich Erfolge ab. 1.701 arbeitslose Personen suchen schon länger als ein Jahr nach einer Beschäftigung, die Zahl konnte im Vergleich zu Dezember letzten Jahres um 561 reduziert werden."